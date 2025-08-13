Арсений Федотов о брате Артеме: «Стараюсь его поддерживать. Когда он катает, всегда переживаю»
Арсений и Артем Федотовы приняли участие в контрольных прокатах юниорской сборной России в Новогорске.
– Все хорошо, откатал более-менее чисто две программы.
– Мне показалось, что ты уверенно делаешь все прыжки, но пока что функционально тяжеловато ехать.
– Да легко поехалось.
– У тебя программа яркая, зажигательная. Много сил на хореографию тратишь?
– Не думал о хореографии сейчас, прыгал только.
– Насколько ты вникаешь, когда тебе тренеры музыку подбирают? Ты говоришь, что тебе нравится, не нравится, что бы ты хотел?
– Для короткой мне несколько похожих мелодий предложили, я выбрал. А произвольную мне сразу эту сказали, под нее будем. Но мне все нравится.
– В этом году с тобой вместе в контрольных прокатах участвует твой брат, вы выходите в юниоры вместе. Какая-то конкуренция присутствует?
– Да нет. Я стараюсь его поддерживать, все чтоб у нас получалось.
– Вы по характеру похожи или совсем разные?
– Мы разные по характеру. Это много кто говорит, и сам я чувствую это.
Когда он катает, всегда переживаю, – сказал Арсений Федотов.