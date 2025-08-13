1

Арсений Федотов о брате Артеме: «Стараюсь его поддерживать. Когда он катает, всегда переживаю»

Фигурист Арсений Федотов высказался об дебюте своего брата Артема в юниорах.

Арсений и Артем Федотовы приняли участие в контрольных прокатах юниорской сборной России в Новогорске.

– Все хорошо, откатал более-менее чисто две программы.

– Мне показалось, что ты уверенно делаешь все прыжки, но пока что функционально тяжеловато ехать.

– Да легко поехалось.

– У тебя программа яркая, зажигательная. Много сил на хореографию тратишь?

– Не думал о хореографии сейчас, прыгал только.

– Насколько ты вникаешь, когда тебе тренеры музыку подбирают? Ты говоришь, что тебе нравится, не нравится, что бы ты хотел?

– Для короткой мне несколько похожих мелодий предложили, я выбрал. А произвольную мне сразу эту сказали, под нее будем. Но мне все нравится.

– В этом году с тобой вместе в контрольных прокатах участвует твой брат, вы выходите в юниоры вместе. Какая-то конкуренция присутствует?

– Да нет. Я стараюсь его поддерживать, все чтоб у нас получалось.

– Вы по характеру похожи или совсем разные?

– Мы разные по характеру. Это много кто говорит, и сам я чувствую это.

Когда он катает, всегда переживаю, – сказал Арсений Федотов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Первый канал
Арсений Федотов
logoсборная России
Артем Федотов
logoконтрольные прокаты
мужское катание
