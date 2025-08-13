10

Стрельцова и Плескачева исполнили четверные прыжки на контрольных прокатах юниорок, Хуснутдинова – два тройных акселя

Виктория Стрельцова прыгнула два четверных на контрольных прокатах юниорок.

Фигуристка группы Этери Тутберидзе исполнила в произвольной программе каскад четверной сальхов – двойной тулуп и секвенцию четверной тулуп – двойной аксель – двойной аксель, сольный тройной аксель. Она также зашла на четверной сальхов, но упала. 

Лидия Плескачева прыгнула в произвольной четверной сальхов и тройной аксель. 

Дина Хуснутдинова исполнила сольный тройной аксель, а также прыгнула его в каскаде с двойным тулупом. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Дина Хуснутдинова
Виктория Стрельцова
Лидия Плескачева
logoсборная России
женское катание
logoконтрольные прокаты
