Стрельцова и Плескачева исполнили четверные прыжки на контрольных прокатах юниорок, Хуснутдинова – два тройных акселя
Виктория Стрельцова прыгнула два четверных на контрольных прокатах юниорок.
Фигуристка группы Этери Тутберидзе исполнила в произвольной программе каскад четверной сальхов – двойной тулуп и секвенцию четверной тулуп – двойной аксель – двойной аксель, сольный тройной аксель. Она также зашла на четверной сальхов, но упала.
Лидия Плескачева прыгнула в произвольной четверной сальхов и тройной аксель.
Дина Хуснутдинова исполнила сольный тройной аксель, а также прыгнула его в каскаде с двойным тулупом.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
