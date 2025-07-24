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Роднина о снятии Мельниковой с выборов в Воронеже: «Хорошо, что решила не совмещать. На 18 станках одновременно могла работать только герой соцтруда Гаганова»

Роднина положительно оценила решение Мельниковой не идти в депутаты гордумы.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова снялась с выборов в депутаты Воронежской городской думы из-за невозможности совмещать спортивную карьеру и общественную деятельность. 

«Достаточно сложно совмещать спорт и работу депутатом. Я практически не знаю действующих спортсменов-депутатов. Мельникова попробовала себя в праймериз, что достаточно смело, но сделала вывод, что для нее сейчас понятнее карьера спортсмена.

Хорошо, что решила не совмещать. На 18 станках одновременно могла работать только герой Социалистического труда Валентина Гаганова.

Конечно, нужно думать о своих будущих планах, но в профессиональном спорте нельзя распыляться в своей деятельности. Иначе ни там, ни там ничего толкового не сделаешь. За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь.

Выборная деятельность, работа депутатом в думе – это не бюро по трудоустройству. В думе работать надо, а не просто прийти и занять место депутата.

Попробовать себя, конечно, можно по окончании спортивной карьеры и не обязательно сразу идти в депутатский корпус. У нас огромное количество общественных организаций, общественные палаты», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
Государственная дума
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