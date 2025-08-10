  • Спортс
Евгения Медведева: «Каждый спортсмен воспитывается с уклоном, что золото Олимпиады, ЧМ – высшая награда. Сейчас меняется вектор в сторону удовольствия от процесса»

Медведева ответила на вопрос, как отстранение повлияло на мотивацию спортсменов.

– Сейчас много соревнований из‑за того, что российские спортсмены пропускают много международных турниров. Как ты к этому относишься?

– Каждый спортсмен воспитывается с тем уклоном, что золото чемпионата мира, Европы и Олимпиады – это самая высокая награда. Сейчас меняется вектор в пользу получения удовольствия от процесса, от результата. Ребята меняются в сторону любви к спорту, – сказала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева на встрече с болельщиками.

«После Игр сожрала целый стол еды. Мама сказала: теперь понятно, что такое РПП». Медведева – впервые о проблеме

