Евгения Медведева: «Каждый спортсмен воспитывается с уклоном, что золото Олимпиады, ЧМ – высшая награда. Сейчас меняется вектор в сторону удовольствия от процесса»

Медведева ответила на вопрос, как отстранение повлияло на мотивацию спортсменов.

– Сейчас много соревнований из‑за того, что российские спортсмены пропускают много международных турниров. Как ты к этому относишься?

– Каждый спортсмен воспитывается с тем уклоном, что золото чемпионата мира, Европы и Олимпиады – это самая высокая награда. Сейчас меняется вектор в пользу получения удовольствия от процесса, от результата. Ребята меняются в сторону любви к спорту, – сказала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева на встрече с болельщиками.

