«Увидела настоящие потопы на улицах и нескончаемые молнии, красивейшие здания, удивительную чистоту города». Дарья Усачева о Китае

Дарья Усачева поделилась впечатлениями от Китая.

19-летняя Усачева – серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2020 года. Сейчас россиянка уже более месяца находится в Пекине, где работает тренером китайских фигуристов.

«Насыщенный июль в картинках. Первое время сестра была со мной, мы успели съездить в Тяньцзинь, побывать в парке «Universal» (в том числе и в Хогсмиде) и пройти не одну сотню тысяч шагов.

Аня уехала домой, а я продолжила впитывать атмосферу Лабубу. Увидела настоящие потопы на улицах и нескончаемые молнии, красивейшие здания, удивительную чистоту города, опробовала китайскую кухню (увы, но не мое) и многое другое. И все это в перерывах между рабочими буднями.

P. S. Хотела выложить этот пост две недели назад и забыла, но никогда ведь не поздно?» – написала Усачева.

Фотографии можно посмотреть в соцсети Усачевой.