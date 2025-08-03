«Родители наступают друг на друга, хамское поведение, мысли только о своей «будущей чемпионке всея Руси и планеты Земля». Ягудин рассказал, как не отдал дочь в гимнастику

Алексей Ягудин объяснил, почему не отдал дочь в секцию художественной гимнастики.

«У меня поехала Таня (Тотьмянина, жена Ягудина – Спортс’’) на просмотр нашей дочери, чтобы перевести ее во дворец Винер в «Лужники». Тане хватило нескольких часов.

Она перезванивает и говорит: «Леш, пожалуйста, оставь Мишель там, где она занимается». Она потом объяснила: «Ты знаешь, я побывала как будто в аду. Когда родители наступают друг на друга, абсолютно хамское поведение, мысли только о своей, естественно, «будущей чемпионке всея Руси и всей планеты Земля». И вот такое напряжение.

Я никогда не хотел, чтобы в «таком» занималась спортом одна из моих дочерей. Мы не стали переходить, и она с наслаждением занималась там, где ей действительно приглянулось», – сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Ягудин .