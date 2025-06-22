Татьяна Тарасова: «Русская школа фигурного катания – одна из самых сильных в мире. Система у нас правильнее, чем у всех»

Татьяна Тарасова объяснила, чем русская школа фигурного катания сильнее других.

– Русская школа фигурного катания – одна из самых сильных в мире. Я всегда так говорила. Но, конечно, система у нас правильнее, чем у всех. Там за каждую тренировку, начиная с юного возраста, родители платят, а у нас нет. У нас если и платят, минимальные деньги.

– Есть ли еще аспекты, в чем мы сильнее других стран?

– Конечно, есть. Наши тренеры, постановщики и спортсмены ставят такие программы, в которые фигуристы погружаются полностью. Они катаются одухотворенно, понимают, о чем их программа и рассказывают нам разные истории, – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова .

Также Тарасова высказалась о том, что можно было бы перенять у других стран.

«Что нам стоит перенять у зарубежных школ фигурного катания? Нам всегда есть чему учиться и что перенять. Как пример, спортсмены США и Японии. Они катают программы, а после этого никто не умирает и не задыхается. Это вопрос специальной физической подготовки. Мы не можем этим похвастаться. Хотя и занимаемся этим вопросом», – отметила Тарасова.