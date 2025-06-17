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Трусова на вопрос о любимом тренере: «Каждый тренер внес вклад в то, кем я стала. Любимого назвать не могу, благодарна всем»

Александра Трусова ответила на вопрос, кто ее любимый тренер.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) и ее супруг Макар Игнатов записали видео с ответами на вопросы болельщиков.

– Какой твой любимый тренер?

Александра: Я считаю, что каждый тренер внес свой вклад в то, кем я стала. Любимого я назвать не могу. Я благодарна всем.

– Планируешь ли ты становиться тренером в будущем? Если да, то есть ли уже какие-то определенные планы?

Макар: Я не могу сказать, что прям планирую, но я в целом допускаю такую возможность, что в какой-то момент в жизни, может быть, мне будет это интересно. Потому что сейчас, когда я занимаюсь с детьми, подкатываю, мне это нравится. Но готов ли я заниматься этим всю жизнь, я не знаю, потому что это такая каждодневная довольно тяжелая работа – мне кажется, как преподаватель в школе. Та работа, на которую нужно прямо вот положить жизнь.

Александра: Я скорее нет, чем да. Я не против вести мастер-классы какие-то, кэмпы, сборы. Но на постоянной основе, думаю, нет. Мне сложно заниматься одним и тем же делом постоянно. И, в принципе, я понимаю, что мне намного интереснее, когда я сама катаюсь, чем когда я тренирую.

Да, чем больше я практикуюсь именно в тренерстве, тем становится интереснее. И когда особенно у детей получается от твоих советов – это прям отдельное удовольствие. Но на постоянной основе, наверное, нет.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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