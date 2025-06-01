«Может, не будешь столько ругаться?» Трусова и Игнатов показали влог о спортивном лагере в академии Плющенко

Александра Трусова и Макар Игнатов опубликовали влог о спортивном лагере.

Фигуристы показали, как работают с юными спортсменами в зале и на льду. Тренировки проходили с 1 по 14 мая в академии «Ангелы Плющенко» Московской области.

Трусова – призер Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Игнатов – призер чемпионата России-2021.

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