Министр спорта Татарстана: «Есть идея провести зимние Игры БРИКС. Может быть, в конце текущего года либо на следующий год»

Татарстан готов провести зимние Игры БРИКС.

Об этом заявил министр спорта республики Владимир Леонов. Казань принимала летние Игры БРИКС в 2024 году.

«Татарстан сегодня не только про лето, но и про зиму. Мы достаточно сильно выросли с точки зрения инфраструктуры для зимних видов спорта.

Помимо ледовых арен у нас один из лучших лыжно-биатлонных комплексов в стране, на котором можно проводить международные соревнования. Поэтому такая идея возникла. Пока она не упакована, существует как идея. Мы думали, может быть, провести зимние Игры БРИКС в конце года текущего, либо на следующий год.

В прошлом году помимо саммита, который громко прошел в Татарстане, мы впервые в таком формате и масштабе провели летние Игры БРИКС. Причем это был открытый формат, приехали не только страны БРИКС, а все, кто хотел. Желающих нашлось достаточно большое количество. В рамках летних Игр возникла идея, почему бы не провести зимние», – сказал Леонов.

Фото в духе времени: один человек на пьедестале Игр БРИКС – других участников не было