Трусова о беременности и учебе: «В академический отпуск не ушла. Стараюсь совмещать, все с пониманием относятся, идут навстречу»

Александра Трусова рассказала, что продолжает учебу в двух вузах.

В марте 2025 года фигуристка объявила о беременности.

Трусова получает образование в Московском государственном университете (МГУ) на факультете журналистики, а также в Российском университете спорта «ГЦОЛИФК» на заочном отделении.

«В академический отпуск не ушла. Все с пониманием относятся. Стараюсь где-то совмещать. Иногда идут навстречу», – сказала серебряный призер Олимпиады-2022.