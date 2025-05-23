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Трусова о беременности и учебе: «В академический отпуск не ушла. Стараюсь совмещать, все с пониманием относятся, идут навстречу»

Александра Трусова рассказала, что продолжает учебу в двух вузах.

В марте 2025 года фигуристка объявила о беременности. 

Трусова получает образование в Московском государственном университете (МГУ) на факультете журналистики, а также в Российском университете спорта «ГЦОЛИФК» на заочном отделении.

«В академический отпуск не ушла. Все с пониманием относятся. Стараюсь где-то совмещать. Иногда идут навстречу», – сказала серебряный призер Олимпиады-2022. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Пятый канал
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logoАлександра Игнатова (Трусова)
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