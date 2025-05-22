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Елизавета Нугуманова: «Мне иногда кажется, что у Трусовой есть мысли вернуться. Даже сейчас Саша стоит беременная, тренирует и говорит: «Я хочу прыгать!»

Елизавета Нугуманова высказалась о медийной активности Александры Трусовой.

– Вы говорили, что хорошо дружите с Сашей Трусовой. Как она сейчас?

– Вот видела ее недавно. Все хорошо, вроде. Все нормально.

– Переживает? У нее в жизни сейчас большие перемены произошли: свадьба, новость о беременности. Как она изменилась за последние месяцы?

– Саша по жизни не очень общительная. Общается только со своим близким кругом людей. А сейчас стала чуть более открытой. Начала вести влоги, а для нее это вообще не свойственно. Помню, когда только закончилась Олимпиада, я ей предлагала снять хоть какой-то влог. В итоге, мы сняли ей видео, оно залетело на миллионы. Она: «Во, класс»! И закончила с этим. А сейчас выходит в свет, показывает себя. Думаю, Саша мечтала о статусе жены, и сейчас ей все делать в кайф. Показывает людям свое счастье. <...>

– У нее есть шанс вернуться в соревновательное фигурное катание? Как будто бы у нее есть эти мысли.

– Если честно, мне тоже иногда кажется, что у нее есть мысли вернуться. Хотя, это мы можем узнать только у самой Саши. Но она может все. Даже сейчас стоит беременная, тренирует и говорит: «Я хочу прыгать! Давай! Лутц хочу прыгать»! То есть у нее есть желание, она скучает без тренировок. Даже я скучаю, мы не можем без льда.

– Сама Александра сказала, что на шоу зрители ее не увидят до ноября, а после – можно. Кажется, это очень оптимистичные прогнозы от нее. Нет?

– Мне очень сложно говорить, у меня не было такой ситуации. Но мне кажется, это не помешает. У нее есть мама, есть папа, бабушка, родители Макара. Так как для Саши спорт – вся жизнь, все помогут и Саша будет кататься в шоу, – сказала фигуристка Нугуманова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Комсомольская правда
logoАлександра Игнатова (Трусова)
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