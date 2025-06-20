Фигуристка Варвара Жданова возобновила тренировки на льду после операции.

В марте Жданова сообщала, что перенесла операцию на ноге. Она выступает в танцах на льду с Тимуром Бабаевым‑Смирновым.

«Варвара вышла на лед 2 июня, мы планомерно входим в новый сезон. Варя с Тимуром постепенно восстанавливаются после долгого перерыва в тренировках», – рассказала тренер Ксения Румянцева.

В прошедшем сезоне Жданова и Бабаев-Смирнов занимали 4-е и 8-е места на этапах Гран-при России.