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Варвара Жданова возобновила тренировки на льду после операции

Фигуристка Варвара Жданова возобновила тренировки на льду после операции.

В марте Жданова сообщала, что перенесла операцию на ноге. Она выступает в танцах на льду с Тимуром Бабаевым‑Смирновым.

«Варвара вышла на лед 2 июня, мы планомерно входим в новый сезон. Варя с Тимуром постепенно восстанавливаются после долгого перерыва в тренировках», – рассказала тренер Ксения Румянцева.

В прошедшем сезоне Жданова и Бабаев-Смирнов занимали 4-е и 8-е места на этапах Гран-при России.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Варвара Жданова
Тимур Бабаев-Смирнов
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Ксения Румянцева
танцы на льду
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