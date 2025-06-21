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Зобнин о четверных элементах в парном катании: «Прогресс никуда не деть. Когда у тебя есть фора, тебе психологически проще на соревнованиях»

Тарасов и Зобнин высказались об изучении ультра-си в парном катании.

Филипп Тарасов и Дмитрий Зобнин работают в группе парного катания в ЦФК Этери Тутберидзе. 

– В прошедшем сезоне Полина Шешелева и Егор Карнаухов восхитили и поразили сложностью своих программ. Отдаете ли вы себе отчет, что задаете тенденции в юниорском парном катании?

Тарасов: Думаем да, задаем. Все равно, чтобы бороться с таким набором сложных элементов, другие будут пытаться тоже продолжать повышать свою оценку: и техническую составляющую, и компоненты.

– Планируете ли еще усложнять ребятам контент? Что вообще думаете о четверных элементах в парном катании?

Зобнин: Всегда нужно совершенствоваться, усложняться. В любом случае этот прогресс никуда не деть, плюс получить фору перед соперником. Когда у тебя есть фора, тебе психологически проще на соревнованиях. А к четверным элементам относимся положительно, но хочется, чтобы ISU пересмотрела их стоимость.

– Подкрутку мы все видели. А выброс?

Зобнин: Выброс тоже выкладывали.

Тарасов: На тренировках четверные выбросы курирует Этери Георгиевна. Мы продолжаем над ними работать.

– Параллельный тройной аксель или четверной прыжок – это реально?

Тарасов: Возможно, реально, только тренироваться нужно круглосуточно, чтобы и собрать вместе парные элементы, и держать в форме тройной аксель или четверной прыжок.

Зобнин: Додержать это до соревнований – очень сложно. Но все равно надо стремиться к этому, идти вперед, не останавливаться.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: МАФК
Полина Шешелева
logoсборная России
Дмитрий Зобнин
Егор Карнаухов
logoЭтери Тутберидзе
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Филипп Тарасов
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