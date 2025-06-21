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«Тут мы лобзаемся. Надо было контракт лучше читать». Загитова показала, как готовится к шоу с Морозовым

Алина Загитова показала, как готовится к шоу с Владимиром Морозовым.

Олимпийская чемпионка представит рок-мюзикл на льду «Ассоль» 27-28 июня в Санкт-Петербурге.

Она исполнит роль Ассоль, двукратный серебряный призер Игр Морозов – Артура Грэя.

Во влоге Загитова показала, как учит парные поддержки.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: страница Алины Загитовой
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