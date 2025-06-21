«Тут мы лобзаемся. Надо было контракт лучше читать». Загитова показала, как готовится к шоу с Морозовым
Алина Загитова показала, как готовится к шоу с Владимиром Морозовым.
Олимпийская чемпионка представит рок-мюзикл на льду «Ассоль» 27-28 июня в Санкт-Петербурге.
Она исполнит роль Ассоль, двукратный серебряный призер Игр Морозов – Артура Грэя.
Во влоге Загитова показала, как учит парные поддержки.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: страница Алины Загитовой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости