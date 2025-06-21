«Очень хочу поехать в США, попасть в Диснейленд. На сборы – не уверена, что хотела бы». Горбачева ответила на вопросы болельщиков

Фигуристка Алина Горбачева ответила на вопросы подписчиков в соцсети.

– Есть в планах поехать в Северную Америку на какие-то сборы?

– На сборы не уверена, что хотела бы. Не люблю менять тренеров. Хотя иногда интересно что-то новое услышать про свои прыжки и технику. Все-таки мне больше по душе со своими тренерами. Но в США и особенно в Диснейленд я очень хочу!

– Когда ты будешь на сборах во Франции и в каком городе?

– В Гапе (фигуристка опубликовала фото из города – Спортс’‘)

– Есть ли шанс, что ты выступишь где-нибудь вне России?

– Может быть, с показательным номером в конце нашего летнего сбора [во Франции].

– На зарубежные сборы ты ездишь одна или с Софьей Анатольевной [Федченко]?

– C тренером (Горбачева опубликовала совместное фото с Федченко – Спортс’‘).

– Любимая книга?

– Ирина Винер, «Я – никто...», автобиография тренера.

– Твоя любимая программа?

– «Круэлла».

– Мечта в спорте, которая сбылась?

– Золото первенства России.

– Как удается держать форму?

– Даже в ресторане выбирать то, что вкусно и полезно, но не сильно калорийно.