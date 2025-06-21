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«Очень хочу поехать в США, попасть в Диснейленд. На сборы – не уверена, что хотела бы». Горбачева ответила на вопросы болельщиков

Фигуристка Алина Горбачева ответила на вопросы подписчиков в соцсети.

– Есть в планах поехать в Северную Америку на какие-то сборы?

– На сборы не уверена, что хотела бы. Не люблю менять тренеров. Хотя иногда интересно что-то новое услышать про свои прыжки и технику. Все-таки мне больше по душе со своими тренерами. Но в США и особенно в Диснейленд я очень хочу!

– Когда ты будешь на сборах во Франции и в каком городе?

– В Гапе (фигуристка опубликовала фото из города – Спортс’‘)

– Есть ли шанс, что ты выступишь где-нибудь вне России? 

– Может быть, с показательным номером в конце нашего летнего сбора [во Франции].

– На зарубежные сборы ты ездишь одна или с Софьей Анатольевной [Федченко]?

– C тренером (Горбачева опубликовала совместное фото с Федченко – Спортс’‘). 

– Любимая книга?

– Ирина Винер, «Я – никто...», автобиография тренера. 

– Твоя любимая программа? 

– «Круэлла». 

– Мечта в спорте, которая сбылась?

– Золото первенства России. 

– Как удается держать форму?

– Даже в ресторане выбирать то, что вкусно и полезно, но не сильно калорийно. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Горбачевой
Софья Федченко
Алина Горбачева
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