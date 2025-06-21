Ирина Роднина: «Есть школа фигурного катания Мишина, у Плющенко и Тутберидзе – направления работы»

Ирина Роднина высказалась о ведущих тренерских школах фигурного катания.

— У нас есть несколько главных школ фигурного катания: Мишина, Плющенко и Тутберидзе. Какая сейчас сильнее?

— Я бы сказала, что есть школа Мишина, у Плющенко есть направление работы, но это пока не школа. Есть такое направление, где работает Тутберидзе, но если говорить о школе, это больше касается Алексея Николаевича Мишина.

— Чего не хватает Тутберидзе и Плющенко, чтобы полноценно считаться школами?

— Просто возраста и времени. Как таковой о Тутберидзе мы узнали только в 2014, когда ее ученица [Юлия Липницкая] стала чемпионкой Олимпиады, но в командном зачете, а не индивидуальном. И только потом уже ее ученица [Алина Загитова] стала чемпионкой в индивидуальном зачете.

— Кто из тренеров сейчас сильнее в нашем фигурном катании?

— Не все в фигурном катании можно измерить. У нас другой вид спорта, — сказала Роднина.