Урманов на вопрос, ощущал ли негатив от иностранцев на ЧМ в Бостоне: «Никакого! Даже со стороны украинских тренеров»

Урманов ответил на вопрос, ощущал ли негатив со стороны иностранцев на ЧМ-2025.

Чемпионат мира по фигурному катанию прошел в Бостоне.

– На последнем чемпионате мира вы ощущали какой-то негатив со стороны зарубежных коллег?

– Никакого! Даже со стороны украинских тренеров, – сказал олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов.