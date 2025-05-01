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Урманов на вопрос, ощущал ли негатив от иностранцев на ЧМ в Бостоне: «Никакого! Даже со стороны украинских тренеров»

Урманов ответил на вопрос, ощущал ли негатив со стороны иностранцев на ЧМ-2025.

Чемпионат мира по фигурному катанию прошел в Бостоне.

– На последнем чемпионате мира вы ощущали какой-то негатив со стороны зарубежных коллег?

– Никакого! Даже со стороны украинских тренеров, – сказал олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
logoАлексей Урманов
logoчемпионат мира по фигурному катанию
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