Урманов на вопрос, ощущал ли негатив от иностранцев на ЧМ в Бостоне: «Никакого! Даже со стороны украинских тренеров»
Урманов ответил на вопрос, ощущал ли негатив со стороны иностранцев на ЧМ-2025.
Чемпионат мира по фигурному катанию прошел в Бостоне.
– На последнем чемпионате мира вы ощущали какой-то негатив со стороны зарубежных коллег?
– Никакого! Даже со стороны украинских тренеров, – сказал олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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