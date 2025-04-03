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Константинова о проблемах с питанием: «Бывало, что от голода долго не могла заснуть»

Фигуристка Станислава Константинова рассказала о проблемах с питанием.

– Когда человек говорит «я ничего не ем» или «живу на одном салатике», при этом поправляется и выглядит пухлым – скорее всего, он врет. Причем даже не окружающим, а себе. И если начнет записывать все в течение дня, получится, что все-таки переедает.

В 2019 году после хорошего сезона у меня началась странная проблема с физикой. В произвольной уже после второго-третьего прыжка очень сильно забивались ноги и я не могла ничего делать. Знающие люди советовали сделать перерыв, отдохнуть, проверить здоровье, но я упиралась. Тренеры говорили, что нужно похудеть, все проблемы – от лишнего веса. А я уже не могла похудеть, как ни старалась.

На тот момент у меня уже существовали проблемы с циклом, пила гормональные препараты. И слава богу, что последняя капля здравого смысла говорила мне, что совсем прекращать есть нельзя, иначе не выползу. Так что старалась придерживаться здорового питания, плюс ходила бегать на дорожку.

Но потом началась пандемия. На стрессе набрала еще пару килограммов, что для меня было критично. И вот тут я реально взялась за себя: сидела на одних салатах, очень много тренировалась и за короткий срок скинула 5 кг.

Пока я в Питере жила у родителей, они следили за моим питанием. Но потом перебралась в Москву к Евгению Викторовичу (Плющенко) и стала жить одна. Никто меня больше не контролировал. Так и началось полное безумие.

Выходные без тренировок – самое сложное время. Встаешь вечером на весы, понимаешь, что завтра взвешивание и тренировка, а там плюс 2 кг. Обматываешься в пленку и идешь бегать.

А потом пришла «потрясающая» идея: в субботу после тренировок я шла в кафе, съедала сырники с кофе – потому что мне нельзя кофе и нельзя сырники – и потом остаток субботы и все воскресенье не ела вообще ничего.

Ну, если становилось совсем невыносимо, могла съесть крошечную конфетку или яблоко, выпить колу зеро. Бывало, что от голода долго не могла заснуть. Но таким вот способом я довольно долго держала вес.

– У Плющенко тебя ругали за лишний вес?

– Нет, меня никто не ругал, не выгонял с тренировок. Но каждое утро было взвешивание, и я вбила себе в голову, что должна быть не больше 55 кг. Это и так довольно много, я по конституции склонна к набору мышечной массы. Лучшие результаты показывала в весе 52 кг, 54-55 – это уже для меня край, если больше – тяжело прыгать.

Это парадоксально: ты фокусируешься не на том, чтобы хорошо кататься, не на прыжках или других элементах, а только на цифре на весах. Если лишние 300 граммов – встаешь пораньше и до тренировки идешь бегать. А потом, допустим, все-таки видишь нужную цифру, но выходишь на лед, а у тебя голова кружится.

Это становится похоже на сдвиг по фазе. Ты себя предельно ограничиваешь, потом срываешься, объедаешься, ругаешь себя – и так по кругу, – призналась Константинова в интервью Спортсу’‘.

«Теперь еда и худое тело для меня не смысл жизни». Поговорили со Стасей Константиновой

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’‘
logoсборная России
женское катание
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logoЕвгений Плющенко
ЗОЖ
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