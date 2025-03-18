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  • Елена Костылева: «Я была неугомонным и гиперактивным ребенком. Раз в неделю стабильно была в травмпункте. Когда начала ходить на фигурное катание, стала более спокойной»
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Елена Костылева: «Я была неугомонным и гиперактивным ребенком. Раз в неделю стабильно была в травмпункте. Когда начала ходить на фигурное катание, стала более спокойной»

Елена Костылева рассказала, как попала в фигурное катание.

Фигуристке 13 лет, она является победительницей первенства России и финала Гран-при среди юниоров 2025 года. 

«Родителям врач порекомендовал, чтобы я была на холоде из-за бронхита, и они отвели меня на фигурное катание. Я была неугомонным и гиперактивным ребенком, по рассказам мамы. Раз в неделю я стабильно была в травмпункте, меня там все уже знали. Когда начала ходить на фигурное катание, стала более спокойной.

У меня пошло хорошо с самого первого выхода на лед – я ни разу не упала, сразу поехала».

Я не представляю себя ни в каком виде спорта. Мне немного нравится спортивная гимнастика, но все равно фигурное катание – это самый любимый и лучший вид спорта для меня. В шесть лет мне уже нравилось. По-другому свою жизнь уже не могу представить.

Я учусь дома. Нравится математика и история, это интересно.

Первая попытка четверного была где-то в 8-9 лет. Я выезжала в пол-оборота четверной сальхов и тройной аксель. Потом я перестала учить их, и первые успешные попытки четверного сальхова были, вроде, в 11 лет, а акселя – в 10 или 11.

Самым любимый прыжок – сальхов. Аксель и тулуп тоже люблю. Раньше не любила тулуп, но Евгений Викторович (Плющенко) исправил технику, даже можно сказать переучил полностью. Мне стало удобно его прыгать, и я стала его любить.

Я хотела бы сделать все четверные в одной программе. Четверной аксель пока не планирую, у меня в планах учить остальные четверные.

О пятерных прыжках и четверном акселе на данный момент я не думаю, потому что это очень травмоопасно. Ведется работа над четверным лутцем и риттбергером, но какой прогресс – это пока секрет», – сказала Костылева. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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Елена Костылева
женское катание
ТАСС
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