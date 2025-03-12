Елена Костылева: «Я пришла в «Ангелы Плющенко», чтобы научиться прыгать четверной тулуп. Евгений Викторович смог научить меня за одну тренировку»
«Я пришла в академию фигурного катания «Ангелы Плющенко», чтобы научиться прыгать четверной тулуп. Элемент достаточно сложный, многие идут к нему годами, но Евгений Викторович смог научить меня за одну тренировку.
Он очень добрый и невероятно трудолюбивый человек. Во многом я беру с него пример.
В победах нет никакого секрета успеха. Нужно просто усиленно тренироваться и идти к своей цели. На соревнованиях я забываю о том, что передо мной тренеры, соперники и жюри. И мне удается успокоиться и откатать программу так, как я делаю это на тренировках», – сказала Костылева.
Она отметила, что ее любимой фигуристкой является Александра Трусова.
«На льду нужно быть наглой, мне этого не хватает. А от Саши так и чувствуется энергия силы и власти», – считает Костылева.
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