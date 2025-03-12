Елена Костылева: «Я пришла в «Ангелы Плющенко», чтобы научиться прыгать четверной тулуп. Евгений Викторович смог научить меня за одну тренировку»

Елена Костылева рассказала, что выучила четверной тулуп за одну тренировку.

«Я пришла в академию фигурного катания «Ангелы Плющенко», чтобы научиться прыгать четверной тулуп. Элемент достаточно сложный, многие идут к нему годами, но Евгений Викторович смог научить меня за одну тренировку.

Он очень добрый и невероятно трудолюбивый человек. Во многом я беру с него пример.

В победах нет никакого секрета успеха. Нужно просто усиленно тренироваться и идти к своей цели. На соревнованиях я забываю о том, что передо мной тренеры, соперники и жюри. И мне удается успокоиться и откатать программу так, как я делаю это на тренировках», – сказала Костылева.

Она отметила, что ее любимой фигуристкой является Александра Трусова.

«На льду нужно быть наглой, мне этого не хватает. А от Саши так и чувствуется энергия силы и власти», – считает Костылева.