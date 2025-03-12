Мама Костылевой: «Плющенко больше спортсмен, чем бизнесмен, поэтому всем руководит его жена. Благодаря ей у Лены начали появляться дорогие платья, коньки»
Мама Елены Костылевой рассказала о финансовой поддержке в академии Плющенко.
«Евгений Викторович больше спортсмен, чем бизнесмен, поэтому всем руководит его жена Яна Рудковская. Благодаря ей у Лены начали появляться дорогие платья, коньки и другие необходимые вещи.
Федерация фигурного катания выделяет очень небольшие деньги. К примеру, всего 60 тысяч на платье. Обычным людям сумма кажется большой, но спортсмены знают, что хорошее платье стоит от 100 тысяч рублей.
А коньки и вовсе мне приходилось выпрашивать, потому что Лене их не давали даже после всероссийских побед, хотя они полагались именно за достижения», – сказала Ирина Костылева.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: TV Губерния
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости