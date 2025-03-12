Мама Костылевой: «Плющенко больше спортсмен, чем бизнесмен, поэтому всем руководит его жена. Благодаря ей у Лены начали появляться дорогие платья, коньки»

Мама Елены Костылевой рассказала о финансовой поддержке в академии Плющенко.

«Евгений Викторович больше спортсмен, чем бизнесмен, поэтому всем руководит его жена Яна Рудковская. Благодаря ей у Лены начали появляться дорогие платья, коньки и другие необходимые вещи.

Федерация фигурного катания выделяет очень небольшие деньги. К примеру, всего 60 тысяч на платье. Обычным людям сумма кажется большой, но спортсмены знают, что хорошее платье стоит от 100 тысяч рублей.

А коньки и вовсе мне приходилось выпрашивать, потому что Лене их не давали даже после всероссийских побед, хотя они полагались именно за достижения», – сказала Ирина Костылева.