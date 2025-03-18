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Вильчик о переходе во взрослые: «У меня больше мотивации. В большой спорт уже переходим»

Чернышова и Вильчик рассказали о подготовке к новому сезону.

Фигуристы планируют выступать на взрослых соревнованиях. 

— Вы работаете над усложнением контента. Какие‑то прыжки разучиваете, новые поддержки?

Чернышова: Пока не будем ничего говорить, но мы учим и делаем. Посмотрим, что будет в следующем сезоне, какой у нас будет настрой. Но мы разучиваем.

Вильчик: Могу сказать, что мы уже короткую программу поставили.

— Кто ставил короткую?

Чернышова: Все‑таки мы еще не доставили до самого конца. Будем все дорабатывать, может, что‑то переставлять.

Вильчик: Ставил наш скользист. Наброски есть, уже практически все поставили. Думаю, это все будет нарабатываться и тысячу раз переделываться.

— Какие ожидания от перехода во взрослые?

Чернышова: Никаких. Будем выходить катать и смотреть. Пока не знаем.

Вильчик: Не знаю, но у меня будто больше мотивации. В более большой спорт уже переходим. КМС — это что‑то переходящее в мастера. Мастера — это уже мастерство.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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Анастасия Чернышова
Владислав Вильчик
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