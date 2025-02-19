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Чернышова и Вильчик пропустят финал Гран-при среди юниоров

Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик пропустят финал Гран-при среди юниоров.

Об этом рассказала тренер пары Арина Ушакова.

«Настя и Влад пропустят финал Гран-при России. Приняли такое решение, со здоровьем все в порядке.

Если федерация даст разрешение, то ребята в следующем сезоне будут выступать и по юниорам, и по взрослым. Если не разрешат, то будут только по взрослым, это их решение.

Сейчас плотно занялись усложнением прыжкового контента, также будем усложнять поддержки», – сказала Ушакова. 

Юниорский финал Гран-при России пройдет с 27 февраля по 1 марта в Калуге.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
ТАСС
пары
Анастасия Чернышова
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Владислав Вильчик
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