Чернышова и Вильчик пропустят финал Гран-при среди юниоров
Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик пропустят финал Гран-при среди юниоров.
Об этом рассказала тренер пары Арина Ушакова.
«Настя и Влад пропустят финал Гран-при России. Приняли такое решение, со здоровьем все в порядке.
Если федерация даст разрешение, то ребята в следующем сезоне будут выступать и по юниорам, и по взрослым. Если не разрешат, то будут только по взрослым, это их решение.
Сейчас плотно занялись усложнением прыжкового контента, также будем усложнять поддержки», – сказала Ушакова.
Юниорский финал Гран-при России пройдет с 27 февраля по 1 марта в Калуге.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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