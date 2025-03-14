Соловьев о свадьбе с Диной Авериной: «Хочется сделать так, чтобы было красиво. Подготовка – это отдельная история, тяжело, как сделать ремонт в квартире»

Дмитрий Соловьев рассказал о романе с Диной Авериной и подготовке к свадьбе.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Соловьев и 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Аверина вместе выступали в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

– Когда-то ведь наступает тот момент, когда вы из партнеров становитесь парой. Когда ты приглашаешь ее на свидание. Как это было?

– Нет, свидания как такового не было, но мы много времени проводили вместе за обсуждением каких-то поддержек, варились в этом «Ледниковом периоде». Как настоящие спортсмены искали возможные варианты, музыку и так далее. И нам просто нравилось проводить вместе время.

– А что было дальше, когда вы поняли, что проект закончился?

– Было по-настоящему грустно. Я очень люблю фигурное катание, но, как я уже говорил, фигурного катания должно быть в меру. Здесь я этой меры не видел даже близко, мне хотелось еще, еще и еще. Бесконечно.

– Ни для кого не секрет, что ты долго был до этого в отношениях. И вот ты встретил ту самую – Дину – и так быстро у вас с ней все получилось. Ты сделал ей предложение, это очень красиво было. Что мужчина испытывает в этот момент?

– Теряет голову, становится как дурак. Но при этом ты нравишься таким, какой ты есть. Можешь шутить дурацкими шутками, а потом думать – что сказал? А человек от этого получает удовольствие, он растворяется в тебе.

– А кто сделал первый шаг?

– Я. Просто признался в чувствах, все рассказал.

– Проект закончился, но вы с Диной еще наверняка будете кататься в шоу. Вы продолжаете тренировки, выходите на лед? Может, какие-то элементы новые учите?

– Одно шоу мы откатали, будет еще несколько. Получаем, опять же, удовольствие от того, что проживаем снова и снова программы, которые у нас были. Что-то видоизменяем, выучили новые поддержки. Я впервые за свою карьеру выучил поддержку – «свечку». Причем выучили самостоятельно, на своих каких-то ощущениях, и это классно, когда у тебя получается то, что ты раньше не делал.

– А как вы все успеваете? У вас, наверное, еще подготовка к свадьбе.

– А как по-другому-то? Есть работа, которой мы занимаемся, есть подготовка к свадьбе. Это вообще отдельная история – мне кажется, это как сделать ремонт в квартире. Все меняется, но очень тяжело. Хочется сделать так, чтобы было красиво, чтобы мы получили от этого удовольствие эстетическое, внутреннее, – сказал Соловьев в шоу «Каток» на ютуб-канале «ДоброFON».