Аверина и Соловьев, Волосожар и Крестин победили в «Народном Ледниковом периоде»

В шоу «Народный Ледниковый период» победили две пары.

Сегодня на Первом канале вышел финальный выпуск проекта. Победителями стали пары Дина Аверина и Дмитрий Соловьев, Татьяна Волосожар и Борис Крестин.

Второе место заняли Наталья Саблина и Алексей Ягудин.

Третье место разделили три дуэта – Азиза Минекаева и Максим Ковтун, Ангелина Стречина и Александр Энберт, Арина Аверина и Владимир Морозов.

На «Ледниковом» опять свадьба: Дина Аверина и Дмитрий Соловьев! А кого еще сводил проект?