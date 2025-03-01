Аверина и Соловьев, Волосожар и Крестин победили в «Народном Ледниковом периоде»
В шоу «Народный Ледниковый период» победили две пары.
Сегодня на Первом канале вышел финальный выпуск проекта. Победителями стали пары Дина Аверина и Дмитрий Соловьев, Татьяна Волосожар и Борис Крестин.
Второе место заняли Наталья Саблина и Алексей Ягудин.
Третье место разделили три дуэта – Азиза Минекаева и Максим Ковтун, Ангелина Стречина и Александр Энберт, Арина Аверина и Владимир Морозов.
На «Ледниковом» опять свадьба: Дина Аверина и Дмитрий Соловьев! А кого еще сводил проект?
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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