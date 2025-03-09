Костылева исполнила каскад из двух тройных акселей и четверной сальхов – тройной аксель на тренировке
Елена Костылева исполнила два сложных каскада с тройными акселями на тренировке.
Видео опубликовал тренер фигуристки, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
13-летняя Костылева прыгнула каскад четверной сальхов – тройной аксель, а также два подряд тройных акселя.
«Скоро будет еще серия прыжков», – написал Плющенко в телеграм-канале.
В этом сезоне Костылева выиграла первенство России и финал Гран-при страны среди юниоров.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Евгения Плющенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости