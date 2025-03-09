Костылева исполнила каскад из двух тройных акселей и четверной сальхов – тройной аксель на тренировке

Елена Костылева исполнила два сложных каскада с тройными акселями на тренировке.

Видео опубликовал тренер фигуристки, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

13-летняя Костылева прыгнула каскад четверной сальхов – тройной аксель, а также два подряд тройных акселя.

«Скоро будет еще серия прыжков», – написал Плющенко в телеграм-канале.

В этом сезоне Костылева выиграла первенство России и финал Гран-при страны среди юниоров.