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Костылева исполнила каскад из двух тройных акселей и четверной сальхов – тройной аксель на тренировке

Елена Костылева исполнила два сложных каскада с тройными акселями на тренировке.

Видео опубликовал тренер фигуристки, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

13-летняя Костылева прыгнула каскад четверной сальхов – тройной аксель, а также два подряд тройных акселя.

«Скоро будет еще серия прыжков», – написал Плющенко в телеграм-канале.

В этом сезоне Костылева выиграла первенство России и финал Гран-при страны среди юниоров.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Евгения Плющенко
женское катание
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Елена Костылева
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