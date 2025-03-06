Татьяна Тарасова: «Поеду обязательно на «Русский вызов». Хороший турнир, 80 процентов сборной участвует»
Татьяна Тарасова планирует посетить турнир «Русский вызов».
Открытый турнир по шоу-программам пройдет в Санкт-Петербурге 22 марта.
«Поеду обязательно на «Русский вызов». Это хороший турнир, 80% сборной участвует, это интересно», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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