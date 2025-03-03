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Роднина о фильме про себя: «Больше всего боялась, как будут показывать Жука. Это был непростой человек, но особая личность»

Ирина Роднина поделилась впечатлениями от фильма о себе.

Сегодня в Москве прошел пресс-показ фильма «Роднина». Премьера в кинотеатрах России состоится 6 марта.

«Хочу сказать огромное спасибо всем, кто участвовал в создании этого фильма. Когда мне предложили посмотреть сценарий, я задала вопрос: «Зачем?» Снимать фильмы о спорте – катастрофически тяжело.

Сложно снимать любой вид спорта, фигурное катание требует особой работы. Поэтому те люди, что за это взялись, совершенно отчаянные, мужественные и талантливые. Если меня без конца спрашивали: «Что это? Как это?» – то я понимаю, какое было давление на ребят.

Могу сравнить с тем, как я первый раз вышла вступать за сборную Советского Союза. Меня спрашивают: «Ты понимаешь, что такое выступать за Советский Союз?» У нас дома висела карта, я ее представила, это совершенно не помогло, а сковало руки, ноги и голову.

Я смотрела фильм не так давно, с опаской. Когда пошли какие‑то разговоры, кто‑то видел, пошла реклама. Очень боялась, потому что смотреть на себя, как тебя воспринимают другие, – это катастрофа, тем более в художественном фильме.

Я не лезла, поняла, что идет отдельный творческий процесс. В спорте научили очень жестко себя оценивать и знать свои реальные возможности. Смотреть, как тебя воспринимают через много лет. Я 45 лет назад закончила выступать в спорте, целая жизнь прошла.

Я боялась и совершенно в восторге. Не буду говорить про главную героиню, она просто великая молодец. Я боялась больше всего, как будут показывать Станислава Жука. Я говорю не столько о фильме, сколько о тех людях, которые стали прототипами.

Это был непростой человек, но это была особая личность. Все спортсмены, которые прошли через его руки, могут подтвердить, что он многое поменял в нашей жизни», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

«Когда я только стала чемпионкой, меня достаточно быстро стали называть ледовым бойцом, обзывали спортивным роботом. До появления «Красной машины» в хоккее «машиной» называли именно меня, потому что я выходила и все делала в любом состоянии.

В фильме показано, что я абсолютно нормальный человек», – приводит слова Родниной ТАСС. 

«Мне неинтересно» – универсальный ответ от Родниной. Досталось чемпионатам России, мира, Загитовой и Медведевой

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
кино
logoИрина Роднина
Станислав Жук
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