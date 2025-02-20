Роднина об образовании в России и США: «В Америке объем знаний меньше, но они больше используются по жизни. Зачем обучать лишнему?»

Ирина Роднина назвала разницу между образованием в России и США.

«Не знаю, кто и как сравнивает систему образования в России и США. Мне непонятно, почему мы все время устраиваем какие-то Олимпийские игры среди культуры и образования.

Если у нас в образовании стоят одни задачи – их пытаются решить: дать как можно больше знаний. Но у нас никогда не занимаются вопросом КПД – сколько мы используем те знания, которые получили в школе. Процент использования у нас никем никогда не поднимается.

А в США это очень важно. Зачем обучать лишнему, если это не имеет дальнейшего воплощения в жизнь? По крайней мере, могу судить об этом по своим детям. Да, объем абсолютно точно меньше, но знания, которые они получают, больше используются по жизни. А у нас лежат гуманитарным грузом», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.