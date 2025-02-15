Роднина об однополых дуэтах в фигурном катании: «Это не однополые браки, не путайте»
В феврале олимпийские чемпионки француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл выступили женским дуэтом на шоу Art on Ice в Цюрихе.
– Однополые пары в фигурном катании? Они уже давно существуют, другой вопрос, что мы живем по своим законам и очень мало вписываемся в происходящее в мировом спорте, в частности в фигурном катании. Там уже давно идут соревнования – и это есть.
В официальных турнирах однополых пар нет. Но если даже брать командные соревнования, которые сегодня есть в программе Олимпиады, то они существуют еще с прошлого века. Почему я должна быть против однополых пар? Это однополые пары, а не браки – не путайте.
– А что делать с мужским однополым катанием?
– Не знаю, если нравится, то пускай катаются. Эти соревнования, как и синхронные линии, стали возникать, потому что не все могут прыгать тройные и четверные, и даже двойные не все могут прыгнуть. Но люди любят фигурное катание.
У нас в фигурном катании есть даже такие соревнования, как чемпионат Европы по танцам, но не спортивным, а коллективным. И у нас даже команда из города Видное становилась чемпионами Европы. Поэтому чего мы все время чему-то удивляемся, – сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Роднина.
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