Билеты на Кубок Федерации среди юниоров в Калуге можно приобрести только офлайн – в кассах дворца спорта
Билеты на Кубок Федерации по фигурному катанию можно приобрести только офлайн.
Соревнования, в которых примут участие юниоры, пройдут с 27 февраля по 1 марта в Калуге.
«Билеты на мероприятие будут бесплатными. Они поступят в кассы дворца спорта «Центральный» 20 февраля в 8:00 утра.
На данный момент билеты можно приобрести только офлайн. Если станут доступны другие варианты, мы обязательно вас проинформируем!» – сообщается в телеграм-канале Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Представители дворца спорта «Центральный» на вопросы болельщиков отвечают, что реализация бесплатных билетов онлайн прорабатывается, информация об этом будет размещена дополнительно.
В кассах будут действовать ограничения – не больше 5 бесплатных билетов в одни руки.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ФФККР
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