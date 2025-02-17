Бестемьянова о том, кто должен отбираться на Олимпиаду: «Нужно составить таблицу значимых выступлений – этапы Гран-при, ЧР, финал. Можно прыжковый турнир включить»

Наталья Бестемьянова считает, что на отбор к Олимпиаде должен ехать Дикиджи.

Международный союз конькобежцев (ISU) 20 декабря разрешил россиянам участвовать в квалификации на Игры-2026 в нейтральном статусе. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) может представить по одному спортсмену (паре) в каждом виде программы.

Отборочные соревнования к Олимпиаде пройдут в Пекине 17-21 сентября.

«В любом случае будет решать федерация, кто поедет на отбор к Олимпийским играм. И мы примем любое решение, потому что она берет на себя ответственность.

А для того, чтобы это имя выявить, нужно составить таблицу значимых выступлений: два этапа Гран-при, чемпионат России и финал Гран-при. Можно прыжковый турнир включить, потому что тоже значимый результат.

Вписать туда первую шестерку претендентов, оценить по системе баллов, и тогда четко выйдет имя фигуриста, который должен поехать на отбор. Свое предпочтение я отдаю Владиславу Дикиджи – его имя впереди всех. Это спортивный принцип называется», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду.

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