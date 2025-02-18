Галлямов о выборе одиночника на олимпийскую квалификацию: «Нужно учитывать стабильность, есть ли у фигуриста опыт на международной арене»

Александр Галлямов рассказал, как выбрать одиночника на олимпийский отбор.

– В финале Гран‑при России снова всех поразил мужской турнир. С какими эмоциями наблюдали?

– Захватывающее зрелище, развязка – триллер. В полном шоке от того, как все происходило. В финале Гран‑при России развязка у мужчин получилась даже интереснее, чем на чемпионате России. До последнего проката было неясно, каким будет пьедестал. Особенно интересно было смотреть благодаря чистым прокатам парней. Давно такого превосходства мужского одиночного не было!

– Реально ли из них выбрать всего одного на отбор?

– Нужно учитывать стабильность и прочие составляющие фигуриста. Есть ли у него опыт на международной арене, сможет ли он собраться в других условиях. За последние годы мы привыкли выступать только в России, после допуска мы выйдем из привычных условий. Нужно понимать, кто проявит свой характер, – сказал Галлямов.

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