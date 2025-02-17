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Олег Татауров: «Дикиджи — молодец, за все боролся, все мог. Я очень доволен сезоном, хоть он еще и не подошел к концу»

Тренер Олег Татауров заявил, что доволен тем, как Владислав Дикиджи провел сезон.

Фигурист одержал победы на двух этапах Гран-при и выиграл золото чемпионата России. В финале Гран-при он занял четвертое место. 

— Влад хорошо выступил в Финале Гран‑при России, концовка произвольной программы была слегка испорчена, но здесь можно сослаться на физическую и моральную усталость. Сезон был непростой, Влад настраивался и готовился в основном на этапы Гран‑при России и чемпионат страны.

— Четвертое место обидное, есть разочарование?

— Для меня и для Влада главное — прокаты, а не место. Мы все время ссылаемся на места на пьедестале, мне кажется, надо делать те элементы, которые умеешь, которые настроен вставлять в программу. Так что здесь дело не в месте.

Влад — молодец, за все боролся, все мог. Я очень доволен сезоном, хоть он еще и не подошел к концу, но идет к завершению, — сказал Татауров.

Гуменник, Семененко и Дикиджи – на одну олимпийскую квоту: задача без правильного ответа

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoМатч ТВ
logoсборная России
Олег Татауров
мужское катание
logoВладислав Дикиджи
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