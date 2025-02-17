Олег Татауров: «Дикиджи — молодец, за все боролся, все мог. Я очень доволен сезоном, хоть он еще и не подошел к концу»
Фигурист одержал победы на двух этапах Гран-при и выиграл золото чемпионата России. В финале Гран-при он занял четвертое место.
— Влад хорошо выступил в Финале Гран‑при России, концовка произвольной программы была слегка испорчена, но здесь можно сослаться на физическую и моральную усталость. Сезон был непростой, Влад настраивался и готовился в основном на этапы Гран‑при России и чемпионат страны.
— Четвертое место обидное, есть разочарование?
— Для меня и для Влада главное — прокаты, а не место. Мы все время ссылаемся на места на пьедестале, мне кажется, надо делать те элементы, которые умеешь, которые настроен вставлять в программу. Так что здесь дело не в месте.
Влад — молодец, за все боролся, все мог. Я очень доволен сезоном, хоть он еще и не подошел к концу, но идет к завершению, — сказал Татауров.
Гуменник, Семененко и Дикиджи – на одну олимпийскую квоту: задача без правильного ответа
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий