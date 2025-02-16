Мозер о серебре Хабибуллиной и Княжука: «Для Наташи с Ильей это был эмоционально непростой старт. Очень рада, что ребята справились с нервами»
Нина Мозер назвала финал Гран-при непростым стартом для Хабибуллиной и Княжука.
Наталья Хабибуллина и Илья Княжук взяли серебро в парном катании в финале Гран-при России в Красноярске.
«Для Наташи с Ильей это был эмоционально непростой старт с учетом того, как складывался сезон. И я очень рада, что ребята справились в первую очередь с нервами. В последней разминке была серьезная борьба, которая держала спортсменов в напряжении, но они еще раз доказали и себе, и мне, что могут биться за самые высокие места. Молодцы.
Есть ли шанс на место в сборной? Шанс всегда есть, у каждого. Главное делать то, что зависит конкретно от тебя. Они, на мой взгляд, сделали все, и даже немного больше», – сказала тренер пары.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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