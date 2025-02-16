Щербакова о бронзе в танцах: «Мы ехали без надежды на пьедестал, у нас даже билеты на самолет такие, что можем не успеть после награждения»
Анна Щербакова назвала неожиданной бронзу в финале Гран-при в танцах на льду.
Турнир проходил в Красноярске, Щербакова заняла третье место в дуэте с Егором Гончаровым (192,23 балла). Победили Василиса Кагановская и Максим Некрасов (205,58), вторыми стали Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано (200,61).
«Очень неожиданно. Мы ехали без надежды на пьедестал, у нас даже билеты на самолет такие, что мы можем не успеть на него после награждения. Если бы мне вчера сказали, что мы будем с тройке, я бы рассмеялась и махнула рукой», – сказала Щербакова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
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