Щербакова о бронзе в танцах: «Мы ехали без надежды на пьедестал, у нас даже билеты на самолет такие, что можем не успеть после награждения»

Анна Щербакова назвала неожиданной бронзу в финале Гран-при в танцах на льду.

Турнир проходил в Красноярске, Щербакова заняла третье место в дуэте с Егором Гончаровым (192,23 балла). Победили Василиса Кагановская и Максим Некрасов (205,58), вторыми стали Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано (200,61).

«Очень неожиданно. Мы ехали без надежды на пьедестал, у нас даже билеты на самолет такие, что мы можем не успеть на него после награждения. Если бы мне вчера сказали, что мы будем с тройке, я бы рассмеялась и махнула рукой», – сказала Щербакова.