  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Щербакова о бронзе в танцах: «Мы ехали без надежды на пьедестал, у нас даже билеты на самолет такие, что можем не успеть после награждения»
4

Щербакова о бронзе в танцах: «Мы ехали без надежды на пьедестал, у нас даже билеты на самолет такие, что можем не успеть после награждения»

Анна Щербакова назвала неожиданной бронзу в финале Гран-при в танцах на льду.

Турнир проходил в Красноярске, Щербакова заняла третье место в дуэте с Егором Гончаровым (192,23 балла). Победили Василиса Кагановская и Максим Некрасов (205,58), вторыми стали Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано (200,61).

«Очень неожиданно. Мы ехали без надежды на пьедестал, у нас даже билеты на самолет такие, что мы можем не успеть на него после награждения. Если бы мне вчера сказали, что мы будем с тройке, я бы рассмеялась и махнула рукой», – сказала Щербакова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
Егор Гончаров
logoСерия Гран-при России
танцы на льду
logoсборная России
Анна Щербакова (танцы)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡ Финал Гран-при России. Кагановская и Некрасов победили в танцах на льду, Пасечник и Чиризано – 2-е, Щербакова и Гончаров – 3-и
881сегодня, 10:12
⚡️ Финал Гран-при России. Кагановская и Некрасов выиграли ритм-танец, Пасечник и Чиризано – 2-е, Миронова и Устенко – 3-и
770вчера, 09:15
Анна Щербакова из танцев на льду: «В начале января сильно заболела, две недели пролежала дома. Было мало времени на подготовку и восстановление»
1вчера, 08:52
Рекомендуем
Главные новости
Кагановская о финале Гран-при: «Наша главная победа в карьере. Мыслей об Олимпиаде нет никаких»
3 минуты назад
Кацалапов о танцах: «Все ребята молодые, и не во всех парах видны матерость, зрелость, уверенность в катании»
210 минут назад
Чиризано о дуэте с Пасечник: «Мы сразу планировали, что будем хорошо выступать. Эти ожидания основаны на таланте и трудолюбии»
525 минут назад
Финал Гран-при России. Петросян, Муравьева, Горбачева, Фролова, Акатьева, Садкова выступят с произвольными программами
47547 минут назадLive
Медведева об олимпийском отборе: «Люди говорят совершенно разное, как лебедь, рак и щука. Видно, что у некоторых сдают нервы и на соревнованиях перестает получаться»
16сегодня, 10:27
Москвина о Бойковой и Козловском: «Ученики остаются навсегда, где бы они дальше ни тренировались. Желаем им, чтобы шли хорошо тренировки, получались хорошие выступления»
28сегодня, 10:26
⚡ Финал Гран-при России. Кагановская и Некрасов победили в танцах на льду, Пасечник и Чиризано – 2-е, Щербакова и Гончаров – 3-и
881сегодня, 10:12
Бестемьянова об олимпийском отборе: «Хабибуллина и Княжук должны быть запасными»
25сегодня, 10:04
«На международных соревнованиях ты должен взглядом пожирать соперников. Нас учили этому». Загитова – на записи влога с Петросян
23сегодня, 09:52Видео
Москвина о возможном участии Мишиной и Галлямова в олимпийском отборе: «Результат есть, но там же есть и другие критерии»
19сегодня, 09:42
Ко всем новостям
Последние новости
Медведева о возможной тренерской карьере: «Не зарекаюсь, что никогда. Пока что я в роли навигатора»
1127 минут назад
Екатерина Рыбакова: «В январе не стало моего папы, поэтому мне было морально очень тяжело. Большое спасибо моему партнеру и тренерам, которые поддерживали и смогли подготовить к турниру»
252 минуты назад
Татьяна Тарасова: «Мишина и Галлямов катаются безошибочно. Это наша надежда на Олимпийские игры»
1сегодня, 10:00
Журова сравнила допинг-дела Валиевой и Синнера: «Мы понимаем, что это предвзятое отношение не просто к России, а к отдельным спортсменам»
2вчера, 14:40
Петр Чернышев и его 6-летняя дочь выступили с номером, посвященным Анастасии Заворотнюк
вчера, 13:35
«Проехали с удовольствием, хорошим настроением и кайфом». Миронова и Устенко о 3-м месте в ритм-танце
1вчера, 09:47
Энберт о финале Гран-при России: «Выступают сильные спортсмены, которые вполне конкурентоспособны не только на европейском уровне, но и на мировом»
вчера, 09:32
Александр Акимов: «Подготовка к финалу Гран-при России пошла не по плану – в последний тренировочный день получил нелепую травму ноги»
14 февраля, 12:37
Алена Леонова: «Под руководством Сихарулидзе фигурное катание в России будет только процветать. Он знает все нюансы этого вида спорта»
1213 февраля, 14:33
Министр спорта Красноярского края: «Принимать финал Гран-при – это почетно и статусно. Готовы претендовать на проведение соревнований в новых форматах»
13 февраля, 14:09
Рекомендуем