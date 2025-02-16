«Мы скатались, дальше – больше». Кадырова и Миронов об итогах сезона

Ясмина Кадырова и Илья Миронов подвели личные итоги сезона после финала Гран-при.

Фигуристы Ясмина Кадырова и Илья Миронов, выступающие в паре, подвели личные итоги сезона.

Сегодня дуэт занял шестое место в финале Гран-при России в Красноярске (199,26 балла).

Кадырова: Это один из лучших прокатов в сезоне, обидно за выброс. Бывает.

– Какие итоги сезона подведете?

Кадырова: Для начала пойдет. Мы скатались, дальше – больше.

– С какой целью сюда ехали?

Миронов: Получить удовольствие.

– Как проведете свободное время?

Миронов: Будем собирать вещи.

Кадырова: Досмотрим соревнования и будем отдыхать.

– Последние соревнования?

Кадырова: Предварительно последние, пока не знаем.

Миронов: На «Русский вызов» заявку не подавали.

– Будете менять программы?

Миронов: Короткую – не знаем, произвольную будем менять.