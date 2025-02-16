«Мы скатались, дальше – больше». Кадырова и Миронов об итогах сезона
Ясмина Кадырова и Илья Миронов подвели личные итоги сезона после финала Гран-при.
Фигуристы Ясмина Кадырова и Илья Миронов, выступающие в паре, подвели личные итоги сезона.
Сегодня дуэт занял шестое место в финале Гран-при России в Красноярске (199,26 балла).
Кадырова: Это один из лучших прокатов в сезоне, обидно за выброс. Бывает.
– Какие итоги сезона подведете?
Кадырова: Для начала пойдет. Мы скатались, дальше – больше.
– С какой целью сюда ехали?
Миронов: Получить удовольствие.
– Как проведете свободное время?
Миронов: Будем собирать вещи.
Кадырова: Досмотрим соревнования и будем отдыхать.
– Последние соревнования?
Кадырова: Предварительно последние, пока не знаем.
Миронов: На «Русский вызов» заявку не подавали.
– Будете менять программы?
Миронов: Короткую – не знаем, произвольную будем менять.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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