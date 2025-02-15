Энберт о финале Гран-при России: «Выступают сильные спортсмены, которые вполне конкурентоспособны не только на европейском уровне, но и на мировом»
Александр Энберт заявил, что борьба в финале Гран-при России будет интересной.
Соревнования фигуристов проходят в Красноярске с 14 по 16 февраля.
«Финал Гран-при России, в принципе, будет представлен теми же спортсменами, что и на чемпионате России. Все лидеры практически те же, за исключением того, что мы не увидим лидеров в танцах на льду.
Но за этим исключением все спортсмены будут выступать, и это очень сильные спортсмены, которые вполне конкурентоспособны не только на европейском уровне, но и на мировом. Так что, конечно, борьба будет интересной», – сказал призер Олимпийских игр-2018 в команде.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт день за днем
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