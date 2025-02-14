Гончаренко о финале Гран-при России: «Безусловный фаворит – Петросян. Но и другие девочки наступают на пятки, это отрадно»
Гончаренко назвала Петросян фаворитом финала Гран-при России.
«Думаю, что интрига у девушек будет обязательно, и она откроется в произвольной программе. Безусловный фаворит — Аделия Петросян. Но и другие девочки наступают на пятки, никто не хочет сдавать, это отрадно. И все же я отдаю предпочтение Аделии.
Хотя в этом сезоне очень интересные композиции нам представила Алина Горбачева. Мне нравится, как она их подготовила и как их исполняет. Если ей удастся чисто выполнить элементы ультра-си, она поборется за первое место. Но для меня фаворитом остается Аделия», – сказала тренер Инна Гончаренко.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Газета.ru
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