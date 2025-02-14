Гончаренко о финале Гран-при России: «Безусловный фаворит – Петросян. Но и другие девочки наступают на пятки, это отрадно»

Гончаренко назвала Петросян фаворитом финала Гран-при России.

«Думаю, что интрига у девушек будет обязательно, и она откроется в произвольной программе. Безусловный фаворит — Аделия Петросян . Но и другие девочки наступают на пятки, никто не хочет сдавать, это отрадно. И все же я отдаю предпочтение Аделии.

Хотя в этом сезоне очень интересные композиции нам представила Алина Горбачева . Мне нравится, как она их подготовила и как их исполняет. Если ей удастся чисто выполнить элементы ультра-си, она поборется за первое место. Но для меня фаворитом остается Аделия», – сказала тренер Инна Гончаренко .