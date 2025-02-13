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Министр спорта Красноярского края: «Принимать финал Гран-при – это почетно и статусно. Готовы претендовать на проведение соревнований в новых форматах»

Красноярск готов проводить турниры по фигурному катанию в новых форматах.

Об этом заявил министр спорта региона Денис Петровский. 14 февраля в Красноярске стартует финал Гран-при России.

«У нас были разные форматы – этапы Гран-при, юниорские соревнования международного формата, чемпионат России. Но финал Гран-при мы принимаем впервые, для нас это право почетно и статусно.

Надеюсь, все пройдет на хорошем организационном уровне, а далее будем планировать сезон-2025/26. Мы будем в диалоге с федерацией и готовы претендовать на проведение соревнований в новых форматах.

Фигурное катание у нас поддерживается на уровне руководства региона, именно поэтому у нас регулярно проводятся соревнования – этапы Гран-при, чемпионат России. Здесь в 2021 году проходил отбор к Олимпиаде в Пекине.

За последние несколько лет у нас сложились очень тесные взаимоотношения с Федерацией фигурного катания на коньках России. Безусловно, в том числе и благодаря наследию Универсиады – Красноярск располагает хорошими объектами, на которых круглогодично обеспечены необходимые условия для тренировочного и соревновательного процесса. У нас работает школа фигурного катания, есть краевая федерация.

Для больших событий созданы все условия, а «Кристалл-Арена» стала одной из любимых арен как для фигуристов, так и для тренеров. Мы получаем обратную связь, и это очень приятно. Она удобна, прежде всего, тем, что здесь есть тренировочная арена. Когда соревнования проводились на «Платинум-Арене», на тренировочный лед спортсмены ездили на шаттлах», – сказал Петровский. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoСерия Гран-при России
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