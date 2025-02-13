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Ирина Жук: «Приятно, что сейчас все куда больше зависит от выступления на старте, пресловутую очередь потихоньку ломают. Больше спорта появляется»

Жук и Свинин рассказали о подготовке Леонтьевой и Горелкина к финалу Гран-при.

– Снятие трех ведущих пар страны – вероятно, главных претендентов на медали – меняет расклады на турнир?

Ирина Жук: Это решение тренерских штабов этих пар. У Девида Нарижного операция, тут все понятно, желаем только здоровья и скорейшего возвращения на лед. Остальные пары решили не ехать по каким-то своим причинам, их выбор. Мы на это все не смотрим, мы смотрим на себя. Готовимся как с ними, так и без них – на нас это не влияет.

– Неужели не появляются дополнительный азарт и мотивация? Шансы на медаль теперь более чем реальны?

Жук: Шанс на медаль всегда есть, все зависит от проката. И приятно, что сейчас все куда больше зависит от выступления на старте, пресловутую очередь потихоньку ломают. Больше спорта появляется, и это здорово. Растет интерес у спортсменов, у тренеров и у зрителей. Не все по накатанной идет, а уже кто как откатает.

Александр Свинин: Настраиваем ребят показать хороший прокат, сделать все элементы на максимум. И как показало первенство России, если ты все сделаешь – получишь высокие баллы. Взрослые турниры в этом плане ничем не отличаются, место на пьедестале нужно заработать успешным прокатом.

Жук: Мало просто хорошо откатать – надо еще и эмоции показать. Зажечь зал, зажечь судей. Чтобы все сошлось – тогда будет результат.

– Первый взрослый сезон для Леонтьевой и Горелкина был неожиданно успешным. Сейчас будто бы наблюдается определенная стагнация. Это обманчивое впечатление?

Жук: Мы этого не видим. Давайте посмотрим объективно – появились новые пары, конкуренция выросла — и значительно. Пары достаточно сильные против нас, но мы в борьбе. И все зависит от ребят: они растут, не опускают руки. И мы тоже руки не опускаем, а реально смотрим на вещи. Здорово, что есть конкуренция, этим мы только двигаем танцы вперед. Будем бороться за свое место.

Свинин: Они молодые. И у них огромные перспективы впереди. Мы видим этот потенциал, знаем, на что они способны в будущем. Есть время и есть возможности.

Жук: А главное – есть голова и желание. Тянутся за ребятами и Кузьмина – Студеникин, нам нравится их развитие. Просто сейчас очень много пар. Не всегда надо смотреть на итоговые места, надо просто смотреть на перспективу. Кто работает, идет вперед – тот добивается результата.

Финал Гран-при России пройдет 14-16 февраля в Красноярске. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoИрина Жук
Софья Леонтьева
logoсборная России
Даниил Горелкин
logoАлександр Свинин
танцы на льду
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