Лакерник о допуске фигуристов: «Ряд национальных федераций категорически отрицательно относятся к федерации России»

Лакерник высказался о возможном допуске российских фигуристов на мировую арену.

– Как вы относитесь к мнению, что, пока СВО не завершится, полноценного возвращения России в спорт не будет?

– Если так ставить вопрос, можно предположить вероятность того, что и после этого нас не сразу вернут. Сейчас есть ряд национальных федераций, которые категорически отрицательно относятся к федерации России. И не факт, что их позиция вдруг изменится. Я рассматриваю возможный допуск российских спортсменов к Олимпиаде как первый шаг к постепенному возвращению россиян на международную арену.

Вообще, наличие российских спортсменов на соревнованиях ISU – это палка о двух концах. Спортсменам некоторых федераций это помогает подняться вверх в турнирной таблице. Но не только Россия заинтересована в том, чтобы быть представленной на международной арене, а и сообщество фигурного катания тоже заинтересовано в участии наших спортсменов, ведь наш уровень высок и при отсутствии России интерес к соревнованиям падает, что влечет за собой уменьшение интереса средств массовой информации и финансовые потери. Так что интерес к нашему возвращению обоюдный. Но процесс очень сложный. ISU – не один человек, это организация, которая принимает коллективные решения.

– У вас, как у почетного вице-президента, есть возможность влиять на решения ISU?

– К сожалению, прийти и все «разрулить» я не могу. Я могу выходить с какими-то идеями, предложениями, но дальше решают техком или совет ISU. Я уже делал некоторые предложения: какие-то приняли, а какие-то остались без последствий, – сказал Александр Лакерник.