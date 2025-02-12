10

Лакерник о допуске фигуристов: «Ряд национальных федераций категорически отрицательно относятся к федерации России»

Лакерник высказался о возможном допуске российских фигуристов на мировую арену.

– Как вы относитесь к мнению, что, пока СВО не завершится, полноценного возвращения России в спорт не будет?

– Если так ставить вопрос, можно предположить вероятность того, что и после этого нас не сразу вернут. Сейчас есть ряд национальных федераций, которые категорически отрицательно относятся к федерации России. И не факт, что их позиция вдруг изменится. Я рассматриваю возможный допуск российских спортсменов к Олимпиаде как первый шаг к постепенному возвращению россиян на международную арену.

Вообще, наличие российских спортсменов на соревнованиях ISU – это палка о двух концах. Спортсменам некоторых федераций это помогает подняться вверх в турнирной таблице. Но не только Россия заинтересована в том, чтобы быть представленной на международной арене, а и сообщество фигурного катания тоже заинтересовано в участии наших спортсменов, ведь наш уровень высок и при отсутствии России интерес к соревнованиям падает, что влечет за собой уменьшение интереса средств массовой информации и финансовые потери. Так что интерес к нашему возвращению обоюдный. Но процесс очень сложный. ISU – не один человек, это организация, которая принимает коллективные решения.

– У вас, как у почетного вице-президента, есть возможность влиять на решения ISU?

– К сожалению, прийти и все «разрулить» я не могу. Я могу выходить с какими-то идеями, предложениями, но дальше решают техком или совет ISU. Я уже делал некоторые предложения: какие-то приняли, а какие-то остались без последствий, – сказал Александр Лакерник.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Политика
logoсборная России
Александр Лакерник
ФФККР
logoISU
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Васильев: «Колесник либо не читал Олимпийскую хартию, либо вообще читать не умеет. ISU не будет реагировать на заявления сумасшедших»
624 января, 21:10
Коган о новости про кандидатов на олимпийский отбор: «Бред сумасшедших комментировать никто не собирается. Списков просто не может быть»
14222 января, 14:38
Сихарулидзе о выборе фигуристов для квалификации на Олимпиаду: «Финал Гран-при России – важный этап отбора. Окончательное решение примем в конце февраля»
24221 января, 10:13
Рекомендуем
Главные новости
Алиса Двоеглазова: «Тутберидзе – очень мудрый человек. Она прекрасно знает, когда нужно поддержать, а когда – подогнать»
10сегодня, 20:17
Алиса Двоеглазова: «Сейчас мало кто хочет себя «убивать» об огромное количество четверных. В этом плане талант только у Трусовой, она невероятно крутая»
3сегодня, 20:10
Алиса Двоеглазова: «Петросян с ее шикарным катанием была бы лидером и с меньшим количеством ультра-си, но она не понижает планку. Это заслуживает восхищения»
6сегодня, 20:03
Александр Лакерник: «Соревнования девушек-юниорок во многом интересней, чем соревнования взрослых спортсменок»
5сегодня, 19:34
Лакерник о судействе в фигурном катании: «Договоры» бессмысленны, потому что мы не знаем, как спортсмен прокатается»
21сегодня, 19:26
Сихарулидзе о пропуске финала Гран-при лидерами в танцах на льду: «Не думаю, что это сильно заденет турнир. У нас очень интересная борьба среди молодых пар»
22сегодня, 19:03
Анна Щербакова выступит в шоу «Сказки Евгения Плющенко» в Кемерове в апреле
67сегодня, 18:01
Татьяна Тарасова: «Винер – гений своего дела. Такой женщине замены просто нет»
9сегодня, 17:24
Александр Плющенко о хейте: «Не обращаю на это внимания. Вообще не интересует такое»
84сегодня, 15:59
Худайбердиеву и Базина не планируют включать в запас на олимпийский отбор. ФФККР рассматривает вариант заявки одного из молодых дуэтов («Р-Спорт»)
231сегодня, 15:08
Ко всем новостям
Последние новости
Тарасова поздравила Лакерника с 80-летием: «Желаю ему здоровья! Чтобы он продвигал свои новые идеи в фигурном катании»
сегодня, 19:51
Сихарулидзе о благотворительном вечере памяти жертв авиакатастрофы в Вашингтоне: «С удовольствием посетим, если нас пригласят»
9сегодня, 18:12
Роднина о Винер: «Не редкое, но очень ценное явление в российском спорте»
1сегодня, 17:31
Азиатские игры-2025. Йошида и Морита победили, Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин – 2-е, Танака и Нишияма – 3-и
сегодня, 11:27
Чайковская, Качушкин и Кожемякина вошли в состав исполкома ФФККР
вчера, 13:36
Певица Ольга Серябкина: «Я поехала бы на соревнования, только если бы могла представлять Россию. Выступление под нейтральным флагом означает, что ты просто показываешь себя»
16вчера, 09:54
Лазарев о Давыдове: «Сергей Дмитриевич меня всегда очень сильно поддерживает. Я тренируюсь у него и ничего менять не планирую»
4вчера, 07:58
Погибшего в авиакатастрофе фигуриста Александра Кирсанова похоронят в США 22 февраля
9 февраля, 10:03
«Допустили одну очень крупную ошибку, которая лишила нас пьедестала». Касинс и Брегей о 4-м месте на первенстве России
38 февраля, 18:02
«Рады, что попали на пьедестал. Могли откатать лучше, но эмоции положительные». Ковязина и Мохов о бронзе на первенстве России
28 февраля, 17:26
Рекомендуем