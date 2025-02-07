Роднина о том, что Валиева не вернула медали: «Есть правила, ты должен их выполнять. Весь спорт так живет»

Ирина Роднина поделилась мнением о том, что Камила Валиева не вернула медали.

«Что я об этом думаю? Спасибо, о чем мне тут думать, у меня такой проблемы никогда не стояло. Пускай думают те, у которых есть эта проблема.

Что бы я посоветовала Валиевой? А как я могу советовать? Есть правила, спорт весь живет по правилам, по регламентам, есть правила, ты должен их выполнять, ты же приходишь на соревнования, ты же выполняешь эти правила», – сказала Роднина .

Валиева должна вернуть 9 медалей и 13 миллионов. Кто в плюсе?