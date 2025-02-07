Роднина о том, что Валиева не вернула медали: «Есть правила, ты должен их выполнять. Весь спорт так живет»
Ирина Роднина поделилась мнением о том, что Камила Валиева не вернула медали.
«Что я об этом думаю? Спасибо, о чем мне тут думать, у меня такой проблемы никогда не стояло. Пускай думают те, у которых есть эта проблема.
Что бы я посоветовала Валиевой? А как я могу советовать? Есть правила, спорт весь живет по правилам, по регламентам, есть правила, ты должен их выполнять, ты же приходишь на соревнования, ты же выполняешь эти правила», – сказала Роднина.
Валиева должна вернуть 9 медалей и 13 миллионов. Кто в плюсе?
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Всепроспорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем