Елена Костылева: «Сейчас учусь в шестом классе, получаю задания от учителей и выполняю их. Школа в трех часах езды, так что посещать ее нереально»

Фигуристка Елена Костылева рассказала о тренировках, учебе и режиме дня.

Костылева стала победительницей первенства России среди юниоров.

«В этом году мне еще предстоит выступить на Кубке Первого канала, в финале этапа юниорского Гран-при России – это самые крупные юниорские старты сезона. А еще предстоит отбор на крупные международные соревнования.

Каких-то особых талисманов для выступлений у меня нет, главный – это красная резинка для волос, которую я вожу с собой на все старты, она у меня уже восемь лет, вся истрепалась, но мы ее не выбрасываем.

Насчет главной мечты скажу так – я иду поэтапно от стартов к стартам, конечно, хотелось бы попробовать себя на международных соревнованиях. Сейчас я учусь в шестом классе, получаю задания от своих учителей и выполняю их. Школа в трех часах езды, так что посещать ее нереально.

Режим у меня такой: подъем в 8 утра, в 8:29 бегу на лед, до которого от дома 20 метров, идет разминка. В 9:30 первый лед, потом иногда медицинские процедуры, потом 2,5 – 3 часа перерыв – кушаю, отдыхаю, а вторая тренировка с 14:15 до 19:00», – сказала фигуристка.