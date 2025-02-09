Дрозд об операции Шичиной: «Восстановление идет в плановом режиме. Надеемся в скором времени восстановить тренировки в зале, а затем и на льду»
Фигурист Дрозд рассказал о восстановлении своей партнерши Шичиной после операции.
Елизавета Шичина и Павел Дрозд выступают в танцах на льду. Они пропустят финал Гран-при России из-за операции на ноге у Елизаветы.
«Лизу выписали из больницы в конце прошлой недели, сейчас она дома. Восстановление идет в плановом режиме и под контролем врачей. Сейчас еще необходимо делать перевязки и постепенно разрабатывать ногу.
Надеемся в скором времени восстановить тренировки в зале, а затем и на льду», – сказал Дрозд.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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