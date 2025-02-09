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  • Дрозд об операции Шичиной: «Восстановление идет в плановом режиме. Надеемся в скором времени восстановить тренировки в зале, а затем и на льду»
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Дрозд об операции Шичиной: «Восстановление идет в плановом режиме. Надеемся в скором времени восстановить тренировки в зале, а затем и на льду»

Фигурист Дрозд рассказал о восстановлении своей партнерши Шичиной после операции.

Елизавета Шичина и Павел Дрозд выступают в танцах на льду. Они пропустят финал Гран-при России из-за операции на ноге у Елизаветы.

«Лизу выписали из больницы в конце прошлой недели, сейчас она дома. Восстановление идет в плановом режиме и под контролем врачей. Сейчас еще необходимо делать перевязки и постепенно разрабатывать ногу.

Надеемся в скором времени восстановить тренировки в зале, а затем и на льду», – сказал Дрозд.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
танцы на льду
Елизавета Шичина
травмы
logoПавел Дрозд
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