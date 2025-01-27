Елизавета Шичина и Павел Дрозд снялись с финала Гран-при России из-за травмы партнерши

Шичина и Дрозд не выступят в финале Гран-при России в Красноярске.

Танцевальный дуэт снялся с соревнований из-за травмы и операции партнерши.

«У Лизы травма ноги, на днях сделали операцию. Сейчас все в порядке, ждем, когда ее выпишут из больницы. К сожалению, в связи с этим мы были вынуждены принять решение о снятии с Финала Гран-при.

В скором времени после восстановления Лизы продолжим нашу дальнейшую работу. Также подали заявку на участие в турнире шоу-программ, будем рады возможности порадовать зрителей», – сказал Павел Дрозд .