Елизавета Шичина и Павел Дрозд снялись с финала Гран-при России из-за травмы партнерши
Шичина и Дрозд не выступят в финале Гран-при России в Красноярске.
Танцевальный дуэт снялся с соревнований из-за травмы и операции партнерши.
«У Лизы травма ноги, на днях сделали операцию. Сейчас все в порядке, ждем, когда ее выпишут из больницы. К сожалению, в связи с этим мы были вынуждены принять решение о снятии с Финала Гран-при.
В скором времени после восстановления Лизы продолжим нашу дальнейшую работу. Также подали заявку на участие в турнире шоу-программ, будем рады возможности порадовать зрителей», – сказал Павел Дрозд.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
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