Глеб Гончаров рассказал о своих ориентирах в фигурном катании.

Гончаров выступает в танцах на льду с Варварой Слуцкой.

– Какие у вас ориентиры в фигурном катании? За кем следите?

Глеб : Дам классические ответы. По катанию – Пападакис и Сизерон . А в плане отношения в паре, в плане компонентов, второй оценки – Тесса Виртью и Скотт Моир.

– А если брать российские дуэты?

Глеб : Из российских – Виктория Синицина /Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин, также все ожидаемо и стабильно. Если из России, то слежу прежде всего за Букиным и Сашей Степановой, нравится их стиль и харизма.

Варвара : У меня Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, очень нравится эта пара.

– Варвара, насколько мама для вас пример в плане поиска образа, творческих идей?

Варвара : Для меня главный и единственный ориентир на самом деле – это мой тренер. Она просто прекрасная, так что я равняюсь только на Екатерину Борисовну Рублеву. Она идеальна во всём, поэтому для меня пример и ориентир – это мой тренер.