Глеб Гончаров об ориентирах в фигурном катании: «По катанию – Пападакис и Сизерон. А в плане отношения в паре, компонентов – Виртью и Моир»
Гончаров выступает в танцах на льду с Варварой Слуцкой.
– Какие у вас ориентиры в фигурном катании? За кем следите?
Глеб: Дам классические ответы. По катанию – Пападакис и Сизерон. А в плане отношения в паре, в плане компонентов, второй оценки – Тесса Виртью и Скотт Моир.
– А если брать российские дуэты?
Глеб: Из российских – Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин, также все ожидаемо и стабильно. Если из России, то слежу прежде всего за Букиным и Сашей Степановой, нравится их стиль и харизма.
Варвара: У меня Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, очень нравится эта пара.
– Варвара, насколько мама для вас пример в плане поиска образа, творческих идей?
Варвара: Для меня главный и единственный ориентир на самом деле – это мой тренер. Она просто прекрасная, так что я равняюсь только на Екатерину Борисовну Рублеву. Она идеальна во всём, поэтому для меня пример и ориентир – это мой тренер.
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