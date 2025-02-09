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Глеб Гончаров об ориентирах в фигурном катании: «По катанию – Пападакис и Сизерон. А в плане отношения в паре, компонентов – Виртью и Моир»

Глеб Гончаров рассказал о своих ориентирах в фигурном катании.

Гончаров выступает в танцах на льду с Варварой Слуцкой.

– Какие у вас ориентиры в фигурном катании? За кем следите?

Глеб: Дам классические ответы. По катанию – Пападакис и Сизерон. А в плане отношения в паре, в плане компонентов, второй оценки – Тесса Виртью и Скотт Моир.

– А если брать российские дуэты?

Глеб: Из российских – Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин, также все ожидаемо и стабильно. Если из России, то слежу прежде всего за Букиным и Сашей Степановой, нравится их стиль и харизма.

Варвара: У меня Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, очень нравится эта пара.

– Варвара, насколько мама для вас пример в плане поиска образа, творческих идей?

Варвара: Для меня главный и единственный ориентир на самом деле – это мой тренер. Она просто прекрасная, так что я равняюсь только на Екатерину Борисовну Рублеву. Она идеальна во всём, поэтому для меня пример и ориентир – это мой тренер.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
logoГийом Сизерон
logoИван Букин
logoсборная Канады
logoНикита Кацалапов
logoЕлизавета Пасечник
logoТесса Виртью
танцы на льду
logoГабриэла Пападакис
logoсборная Франции
Варвара Слуцкая
logoсборная России
logoАлександра Степанова
logoСкотт Моир
Глеб Гончаров
logoВиктория Синицина
logoДарио Чиризано
Екатерина Рублева
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