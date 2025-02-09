Варвара Слуцкая о дуэте с Гончаровым: «Больших успехов сразу, здесь и сейчас мы от первого сезона не ожидали»
Об этом они заявили после первенства России в Саранске, на котором заняли 12-е место в танцах на льду.
– С какими эмоциями завершаете для себя турнир в Саранске?
Глеб Гончаров: Сложно сказать что-то конкретное, будем потом подробно разбирать все с тренерами, думать, над чем работать впоследствии.
– Какие задачи ставили для себя на дебютном первенстве России?
Гончаров: В первую очередь – чисто кататься, совершенствовать себя. Вроде как получилось. Первый наш сезон, в паре мы катаемся с конца июня, прямо чтобы кататься вместе. Так что чуть больше полугода как вместе.
Варвара Слуцкая: Разумеется, больших успехов сразу, здесь и сейчас мы от первого сезона не ожидали.
– Насколько вы довольны собой здесь, в Саранске?
Гончаров: Можно было и лучше в любом случае. Если брать в целом выступления по ходу сезона – как для дебютного года в целом неплохо показали себя.
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