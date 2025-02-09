Варвара Слуцкая о дуэте с Гончаровым: «Больших успехов сразу, здесь и сейчас мы от первого сезона не ожидали»

Слуцкая и Гончаров не ждали больших успехов от первого совместного сезона.

Об этом они заявили после первенства России в Саранске, на котором заняли 12-е место в танцах на льду.

– С какими эмоциями завершаете для себя турнир в Саранске?

Глеб Гончаров: Сложно сказать что-то конкретное, будем потом подробно разбирать все с тренерами, думать, над чем работать впоследствии.

– Какие задачи ставили для себя на дебютном первенстве России?

Гончаров: В первую очередь – чисто кататься, совершенствовать себя. Вроде как получилось. Первый наш сезон, в паре мы катаемся с конца июня, прямо чтобы кататься вместе. Так что чуть больше полугода как вместе.

Варвара Слуцкая: Разумеется, больших успехов сразу, здесь и сейчас мы от первого сезона не ожидали.

– Насколько вы довольны собой здесь, в Саранске?

Гончаров: Можно было и лучше в любом случае. Если брать в целом выступления по ходу сезона – как для дебютного года в целом неплохо показали себя.