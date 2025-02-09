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Варвара Слуцкая: «Разговоры о маме меня вообще никак не беспокоят. Иду своей дорогой, мне вообще наплевать, кто что там пишет в интернете»

Варвара Слуцкая заявила, что на нее не давят разговоры о достижениях мамы.

Слуцкая выступает в танцах на льду с Глебом Гончаровым. Ее мама – двукратный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая. 

– Варвара, вы говорили, что мама теперь меньше уделяет внимания тренировочному процессу. Не хочет мешать тренерам?

Гончаров: Никакого конфликта не было, вопрос, скорее, доверия к нашим тренерам, их обязанностям.

Слуцкая: Мама абсолютно адекватно относится к моему тренировочному процессу, не пытается совать свой нос туда, куда не надо. Прекрасно понимает, что она каталась в одиночном, а я катаюсь в танцах. Это два разных вида спорта, поэтому она пытается не лезть, полностью доверяет моему тренеру, знает, что тренер у меня хороший. Может только спросить, как что, как дела на тренировках. Но в основном она не лезет никуда.

– В Саранске, как я понял, матери не было. Она посещает соревнования?

Слуцкая: Вживую прокаты практически не смотрит, соревнования не посещает. Все-таки тоже переживает за своего ребенка, ей некомфортно. Смотрит трансляцию, так ей удобнее, спокойнее, меньше волнения.

– На вас как-то давят все эти разговоры о матери? Обращаете внимание на это?

Слуцкая: Нет. Меня это вообще никак не беспокоит. Иду своей дорогой, мне вообще наплевать, кто что там пишет в интернете. Мне это все только поднимает даже настроение в какой-то степени. Мне кажется, это огромная честь – быть дочкой такой прославленной фигуристки, как Ирина Слуцкая. Можно только гордиться этим.

На первенстве России среди юниоров в Саранске Слуцкая и Гончаров заняли 12-е место. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoсборная России
танцы на льду
Глеб Гончаров
Варвара Слуцкая
logoИрина Слуцкая
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